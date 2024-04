L’istituto Diocesano per il sostentamento del Clero licenzia il professore Frateschi

L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) di Latina comunica che ha provveduto al licenziamento del dipendente Alessandro Frateschi per compromissione del rapporto fiduciario.

Il provvedimento è stato adottato al termine, e nel pieno rispetto, delle procedure previste in questi casi dalla legislazione italiana a tutela e garanzia dei lavoratori (c.d. “Statuto dei Lavoratori“), procedure che, in casi di particolare complessità, esigono adeguata tempistica.

Per la complessità delle valutazioni i tempi sono stati necessariamente lunghi: sono stati valutati fatti emersi a seguito dei controlli interni effettuati sull’attività operativa dell’Istituto, avviati l’estate scorsa, e già sottoposti alla valutazione della Magistratura. All’atto della contestazione disciplinare, il lavoratore risultava già sospeso dall’impiego da luglio 2023, quando venne sottoposto dal Tribunale di Latina a una misura cautelare personale per fatti non riguardanti il suo rapporto presso l’Istituto.

Ogni Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero è persona giuridica canonica e civile, autonoma e distinta dalle singole Diocesi. Gli IDSC sono stati istituiti nel 1985 a seguito dell’accordo di revisione dei Patti Lateranensi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede. Il loro compito, come prevede la legge italiana, è sostenere economicamente in modo equo i sacerdoti attraverso la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Istituto.