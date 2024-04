Nascondeva droga e 200mila euro in contanti: arrestato un ragazzo di Fondi

FONDI – Nascondeva droga e 200mila euro in contanti, è stato arrestato un ragazzo di 27 anni di Fondi già posto ai domiciliari nell’ambito dell‘operazione Jars scattata il 3 aprile, su un’organizzazione che gestiva il traffico di droga nelle varie piazze di spaccio della città del sud pontino.

Nel corso delle perquisizioni legate all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Dda nei confronti di 13 persone, i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Terracina hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane del posto trovato in possesso di 400 grammi di hashish, 30 di cocaina e dell’ingente somma di denaro in banconote contanti.

I soldi sono stati trovati in varie stanze dell’abitazione dell’arrestato. Oltre che in camera da letto e in un ripostiglio, in barattoli e anche arrotolate all’interno di un palo stradale catarifrangente.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nell’ambito delle perquisizioni i militari hanno sequestrato anche alcuni beni mobili, un camper e un’autovettura di grossa cilindrata considerati acquistati con il provento dello spaccio di droga.