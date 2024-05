Elly Schlein a Latina il prossimo 30 maggio

LATINA – C’è anche Latina tra le 100 tappe italiane del tour elettorale di Elly Schlein. La segretaria nazionale del Partito democratico arriva in città domani, giovedì 30 maggio, per incontrare cittadine e cittadini e militanti in vista delle Europee che la vedono candidata come capolista al Centro e nelle Isole.

La segretaria dem interverrà alle 20.00 a Piazza del Quadrato, dove sarà allestito il gazebo per la raccolta firme a sostegno della proposta di iniziativa popolare per il salario minimo. «Il tema del lavoro e dei diritti – sottolinea il segretario provinciale del Pd, Omar Sarubbo – è tra i punti focali del programma elettorale di Elly Schlein e vede anche la Federazione di Latina molto attiva da mesi. Ricordiamo l’approvazione del “Protocollo d’Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti pubblici della Provincia” e la proposta di istituzione del salario minimo comunale che stiamo presentando nelle amministrazioni locali. Quest’ultima verrà portata a breve anche all’attenzione del Consiglio Regionale».

«Ringrazio la segretaria nazionale per l’attenzione riservata con questa visita al nostro territorio, al partito provinciale, alle tante volontarie e volontari che in questi giorni si stanno impegnando con grande passione e sacrificio per queste elezioni europee, ritenendole importantissime per le future generazioni. L’impegno del partito – ribadisce Sarubbo – è pieno e compatto: per proseguire il lavoro di costruzione dell’Europa del Manifesto di Ventotene e della Pace, senza la quale non possono esserci prosperità né sviluppo; per batterci contro l’avanzata dei nazionalismi e populismi, che vogliono riportare indietro le lancette della storia isolando e indebolendo l’Italia nel panorama internazionale. Abbiamo bisogno di più Europa per un Italia davvero competitiva sullo scenario globale».