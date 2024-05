Musica contemporanea, aperta la V edizione del Premio Riccardo Cerocchi

LATINA – Il Campus bandisce la quinta edizione del , patrocinata dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il concorso internazionale di esecuzione di musica da camera, destinato a giovani musicisti under30.

“Il Premio – spiegano dalla Fondazione con sede a Latina – nasce allo scopo di promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio musicale dell’Istituto di studi musicali “Goffredo Petrassi” gestito dalla Fondazione Campus internazionale di Musica che custodisce i fondi manoscritti dei compositori Goffredo Petrassi, Gino Contilli, Luis de Pablo, Barbara Giuranna, Fausto Razzi e Ivan Vandor. Con tale iniziativa la Fondazione Campus Internazionale di Musica intende coniugare l’approfondimento della produzione musicale, del profilo umano e culturale dei sei Autori, sostenendo e incoraggiando altresì la carriera di giovani e meritevoli musicisti che desiderino praticarne il repertorio musicale”.

Sono previsti premi in denaro per € 6.000, borse di studio e contratti di scrittura. Prevista inoltre una borsa di studio per la migliore interpretazione di un’opera di .

Si svolgerà a Sermoneta il , nell’ambito del ° .

