Amministrative, Calandrini (FdI) “Siamo il primo partito esprimendo 4 sindaci su 6”

LATINA – “Anche alle amministrative Fratelli d’Italia si dimostra primo partito a livello provinciale. Su sei Comuni andati al voto esprimiamo ben quattro sindaci: Mario Lucarelli a Rocca Massima, Angelo Pincivero a Prossedi, Loreto Polidoro a Maenza e Marco Vento a Spigno Saturnia. Grazie al sostegno dei nostri candidati, infine, abbiamo contribuito alla riconferma del sindaco Giovannoli a Sermoneta”. Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina

“Il risultato non era scontato, perché sappiamo bene che le elezioni amministrative seguono delle logiche che non rispecchiano necessariamente l’andamento che si può registrare in un’elezione come quella per il rinnovo del Parlamento Europeo. Questo successo è un chiaro segnale di apprezzamento per la nostra classe dirigente e i nostri amministratori o candidati. La campagna elettorale lunga ed entusiasmante, fatta di migliaia di chilometri, di strette di mano ed emozioni forti ha prodotto i suoi frutti. Sono però convinto che queste percentuali, più che il frutto di una perfetta campagna elettorale, siano la conferma di un eccellente lavoro che Fratelli d’Italia svolge da anni su tutto il territorio della provincia” conclude il Senatore Calandrini