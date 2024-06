Tiero: “Grande risultato di FdI in provincia di Latina”

LATINA – “Un risultato straordinario. In termini di percentuali e di preferenze. FdI si conferma, anzi consolida la sua leadership a livello nazionale, regionale e provinciale. Le elezioni europee dimostrano la voglia degli elettori di avere una nuova Europa, più in sintonia con i popoli. La nostra leader Giorgia Meloni ci ha trascinato ad un grande risultato, che completa il tris di successi del 2022 e del 2023. Sono enormemente soddisfatto per l’eccellente dato di Nicola Procaccini, che veleggia sulle 100.000 preferenze personali. Procaccini merita di ricoprire un ruolo di primo piano nell’Unione europea e da parte mia continuerà ad avere un grande sostegno, politico e morale.

Sono felice per non dire commosso per la performance di Antonella. Con oltre 9000 preferenze la Sberna si è collocata al terzo posto a livello pontino nella lista di FdI dopo Giorgia Meloni e Nicola Procaccini. Un dato eccezionale, che abbiamo ottenuto esclusivamente con le nostre forze. Abbiamo battuto in termini di consensi, candidati sostenuti da assessori regionali, esponenti istituzionali di primo piano e ‘cordate’ locali. Per questo, mi sento di ringraziare personalmente tutti i 9126 cittadini che hanno convintamente votato per Antonella.

Sono particolarmente orgoglioso anche del successo ottenuto dai candidati di FdI in questa tornata amministrativa. Il nostro successo è frutto di un lavoro capillare che svolgiamo quotidianamente sul territorio. Abbiamo dimostrato di avere un consenso esteso in tutti i Comuni della provincia di Latina. Faccio riferimento in particolare a Marco Vento, eletto sindaco di Spigno Saturnia e a Loreto Polidoro, che ha vinto le elezioni a Maenza, strappando il Comune alla sinistra. In entrambi i casi ho sostenuto in prima persona i candidati sindaci. A Spigno Saturnia mi sono battuto affinchè Marco venisse eletto, nonostante altri esponenti del centrodestra, anche a livello regionale, avessero appoggiato il suo avversario. Come ho avuto modo di dirgli alla sua presentazione, ‘non sono le alte sfere che portano automaticamente consensi’. Al tempo stesso vorrei complimentarmi con gli altri sindaci eletti in questa tornata: Mario Lucarelli, che ha trionfato di nuovo a Rocca Massima; Angelo Pincivero che si conferma invincibile a Prossedi; Giuseppina Giovannoli, confermatissima a Sermoneta; Federico Carnevale nuovamente vincitore a Monte San Biagio. Abbiamo dimostrato ancora una volta di avere a cuore i bisogni e le esigenze dei nostri cittadini”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio