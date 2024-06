Il questore Vinci in visita al Comune di Formia

FORMIA – Il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha ricevuto questa mattina nel Palazzo comunale il nuovo Questore di Latina, dott. Fausto Vinci, in visita istituzionale. Nel corso dell’incontro, in un piacevole clima di cordialità alla presenza anche del vice Questore aggiunto della Polizia di Stato di Formia, dott. Celestino Frezza e della Segretaria Generale dott.ssa Marina Saccoccia, ci si è confrontati su molti temi tra cui quello dell’ordine pubblico in città. Il primo cittadino ha sottolineato il proficuo e costante rapporto di collaborazione instauratosi con le forze dell’ordine presenti.

“E’ stata anche l’occasione – ha commentato il Sindaco – per ribadire l’impegno del Comune nell’assicurare la massima disponibilità in materia di prevenzione e controllo del territorio e di continuare a fornire un utile e determinante contributo rispetto alle problematiche legate alla sicurezza”. L’incontro istituzionale odierno è stata l’occasione per ribadire la piena condivisione d’intenti nel favorire ogni azione finalizzata a presidiare la sicurezza pubblica. “Fare rete tra le istituzioni è fondamentale e rappresenta la ricetta vincente per restituire ai cittadini quel sentimento di tranquillità e sicurezza percepita”, prosegue il Sindaco Taddeo che, anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Formia, porge i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Questore di Latina.

“Esprimo ancora una volta apprezzamento e gratitudine per il significativo e prezioso impegno che quotidianamente le forze di polizia svolgono con competenza e professionalità ”, conclude il primo cittadino. Al termine della visita, il primo cittadino ha donato al Questore Vinci una targa ricordo raffigurante la Torre di Mola, uno dei simboli storici di Formia.