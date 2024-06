Lauretti (M5S): “Grazie ai territori per il supporto”

LATINA – Federica Lauretti, candidata di Latina per M5S alle elezioni europee, commenta il risultato maturato al termine delle votazioni per il parlamento europeo: “Risultato personale che lascia soddisfatti, frutto di un grande lavoro di squadra tra tutti gli attivisti dei gruppi locali che hanno deciso di sostenere la candidatura, con particolare attenzione alla provincia di Latina e a quella di

Frosinone”.

In provincia di Latina Lauretti si piazza al secondo posto nella lista M5S, mentre a Latina città risulta essere la prima candidata: “”Questo risultato dimostra l’avanzamento del radicamento territoriale che – aggiunge Lauretti – avrà un’ulteriore spinta in seguito alla costituzione del Gruppo Territoriale. Ringrazio gli attivisti di Latina per il grande lavoro portato avanti nel corso della

campagna elettorale”.

“Il risultato -si legge nella nota- è frutto di un lavoro capillare fatto di incontri con le cittadine e i cittadini comune per comune mettendo al primo posto le istanze dei territori. La validità di quanto fatto è stata confermata anche dagli addetti ai lavori e dagli osservatori che ringrazio”.

“Pur in una situazione nazionale che deve far riflettere come dichiarato dal nostro presidente, e in una provincia nella quale la destra supera la soglia psicologica del 50%, il Movimento 5 Stelle della provincia conferma la media nazionale battendo un partito come la Lega che vede al suo interno la presenza di parlamentari e tanti rappresentanti politici sparsi in tutto il territorio”, dichiara Lauretti.