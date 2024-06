Sabaudia, Libri nel Parco compie dieci anni e presenta la rassegna 2024

SABAUDIA – La rassegna letteraria Libri nel Parco compie i suoi primi dieci anni e presenta un cartellone di 16 incontri, da metà giugno fino alla prima settimana di settembre con una pausa nel mese di agosto, per accompagnare la stagione balneare di residenti e turisti appassionati di libri e cultura. Tanti incontri con gli autori, una grande varietà di proposte tra le quali alcune “prime” , mancherà invece in apertura della manifestazione l’incontro ormai tradizionale con la scrittrice e cittadina onoraria di Sabaudia Dacia Maraini, impegnata all’estero (il suo incontro sarà spostato in autunno). La manifestazione prenderà il via domenica 16 giugno.

“Ideata per promuovere la cultura e la lettura – dicono gli organizzatori di Sabaudia Culturando – vedrà la partecipazione di autori di rilievo e delle penne emergenti che presenteranno le loro opere e dialogheranno con noti interlocutori del panorama culturale e giornalistico”. Nella corte comunale di Sabaudia, classica location degli incontri, si comincia con il professor Rino Caputo. Tra gli autori invitati, la giornalista Barbara Schiavulli, gli scrittori Giancarlo De Cataldo e Mauro Canali, mentre di storia locale si occuperanno gli ultimi lavori di Mario Leone, Pietro Vitelli, Pier Giacomo Sottoriva.

Calendario degli eventi principali:

– 16 giugno ore 18:30: Rino Caputo dialoga con Angelo Favaro

– 20 giugno ore 18:30: Mario Leone dialoga con Roberta Sottoriva

– 21 giugno ore 18:30: Barbara Schiavulli dialoga con Graziella Di Mambro

– 24 giugno ore 18:30: Pietro Vitelli dialoga con Leone D’Ambrosio

– 26 giugno ore 18:30: Pier Giacomo Sottoriva dialoga con Vito Di Ventura

– 2 luglio ore 21:15: Gianluca Atlante dialoga con Maria Corsetti

– 4 luglio ore 21:15: Giancarlo De Cataldo dialoga con Vittorio Buongiorno, con intervento di Gianni Lauretti, Presidente Ordine Avvocati di Latina

– 7 luglio ore 21:15: Andrea Ventura dialoga con Licia Pastore

– 10 luglio ore 21:15: Vittorio Buongiorno dialoga con Licia Pastore

– 11 luglio ore 21:15: Mauro Canali dialoga con Vittorio Buongiorno

– 1 settembre ore 18:30: Guido Alari dialoga con Roberta Sottoriva

– 6 settembre ore 18:30: Gianluca Damiani dialoga con Roberta Sottoriva

– 7 settembre ore 18:30: Cristiana Lardo dialoga con Angelo Favaro

– 8 settembre ore 18:30: Andrea Comincini dialoga con Angelo Favaro.

La rassegna “Libri nel Parco” rappresenta un’opportunità unica per incontrare autori, scoprire nuovi libri e partecipare a dibattiti stimolanti. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma, visitate la nostra pagina Facebook, Instagram e sul nostro sito Internet.

L’Associazione “Sabaudia Culturando” desidera ringraziare gli sponsor e i partner che hanno reso possibile l’organizzazione di questa edizione: il Comune di Sabaudia e la BCC del Circeo e Privernate per il sostegno, Oasi di Kufra e Centro Stampa 2.0 per il supporto.