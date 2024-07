Educazione Civica europea prorogato il bando per le Borse di Studio

(IN FOTO il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e Mario Leone direttore dell’Istituto Spinelli)

LATINA – È stata prorogata fino a domenica 21 Luglio la scadenza del Bando per richiedere le borse di studio per l’attività di back office nell’ambito del progetto di “Educazione Civica Europea”, nato dal Protocollo di Intesa tra la Provincia di Latina e l’Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli”.

Destinatari del bando sono gli studenti universitari o i giovani laureati di età massima 27 anni e residenti in provincia di Latina. L’attività di back office, in uno sportello costituito presso l’Ente di Via Costa, supporterà le operazioni di organizzazione del progetto e fungerà da punto d’informazione sui programmi e le iniziative dell’Ue.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura e inviarla, unitamente alla lettera motivazionale per la partecipazione alla selezione, via posta elettronica, entro la data di scadenza del 21 luglio 2024. I candidati ammessi al colloquio motivazionale saranno convocati entro 3 giorni lavorativi dalla chiusura del bando. Il colloquio motivazionale si terrà giovedì 25 luglio 2024.

Il Progetto di educazione civica europea ha come obiettivo quello di formare, educare e informare i giovani, le studentesse e gli studenti delle scuole superiori di secondo grado della Provincia di Latina, sulle tematiche legate alla storia e alle istituzioni dell’unione europea, sulle iniziative a loro rivolte dall’Unione Europea, per l’accesso a progetti di educazione formale e informale, oltre che di accesso al mercato del lavoro comunitario.

Il Protocollo d’Intesa, firmato lo scorso febbraio, infatti, mira a sviluppare e promuovere una coscienza di cittadinanza europea attiva attraverso la ricostruzione storica, istituzionale, politica, morale e culturale del processo di integrazione. Inoltre, vuole fornire un supporto alle Istituzioni scolastiche per far sì che il “sapere” diventi “un saper essere per un saper agire”, affinché la conoscenza non sia fine a sé stessa, ma generi competenze di cittadinanza attiva e responsabile. La “creazione” di una coscienza di appartenenza ad una comunità europea in divenire poggia sull’“esercizio” di questa cittadinanza, e si spinge alla comprensione del valore dei diritti umani propri e altrui.

Il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha espresso l’importanza dell’opportunità rappresentata dal percorso offerto dalla borsa studio: “Credo sia una grande occasione per i nostri ragazzi potersi confrontare in ambito europeo ed ambire a recepire tutte le opportunità di formazione e lavoro che ne derivano. Queste borse hanno la duplice funzione di informare e formare gli studenti, ma diventano per i vincitori del bando un’esperienza lavorativa di grande pregio, vista la collocazione in ambito pubblico, e la valenza del progetto. Per questo motivo, invito tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti a sottoporre la propria candidatura. Come Provincia, con l’Istituto Spinelli, ci siamo prefissati di costruire un percorso dinamico ed inclusivo, che faccia sentire l’Europa sempre più vicina ai giovani, che nelle sue Istituzioni possano trovare fiducia e speranza verso il futuro. Ecco perché abbiamo voluto fortemente l’istituzione di uno sportello gestito dai ragazzi per i ragazzi, come volano di progettualità e soprattutto come laboratorio di nuove idee sul futuro.”

Il Bando è consultabile su: Educazione Civica Europea