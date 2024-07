Più posti letto alla Asl di Latina, la giunta regionale delibera il nuovo fabbisogno

LATINA – “Adesso è ufficiale: il nuovo fabbisogno dei posti letto ospedalieri nel Lazio per gli anni 2024-2025 è stato deliberato dalla giunta regionale. Confermo quanto affermato due settimane fa: ci saranno più posti letto per le strutture sanitarie pubbliche e private della nostra provincia. L’Asl di Latina avrà più posti rispetto al passato. Ai 220 in più previsti dall’originario schema di deliberazione se ne aggiungeranno altri 70, per un totale complessivo di 290 posti letto in più rispetto al piano precedente”. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio.

Tiero ricorda di aver chiesto nella commissione Sanità del 13 giugno scorso, insieme al collega Daniele Sabatini, un approfondimento sulla proposta di delibera dopo aver ritenuto non adeguato il numero dei posti letto assegnati alle diverse province. “A tal proposito abbiamo presentato osservazioni allo schema di delibera come maggioranza, volto proprio ad assicurare un’equa copertura di letti nelle differenti Asl territoriali. Grazie alle osservazioni presentate dalla maggioranza si è deciso di redistribuire ben 450 letti inizialmente attribuiti alla Rm1 a favore delle Asl delle province di Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti, oltre che delle altre Asl romane. L’Asl di Latina dunque, che vantava 1918 posti autorizzati al maggio di quest’anno, grazie a questo nuovo provvedimento, avrà a disposizione complessivamente 2208 letti. Di questi, 816 sono destinati all’area medica, 871 alla chirurgica, 84 all’area critica, 69 alla lungodegenza, mentre 367 andranno alla riabilitazione. Ringrazio il direttore della Sanità regionale Andrea Urbani, per il lavoro svolto nell’interesse delle nostre comunità. Dopo il piano regionale che prevede 1051 assunzioni all’Asl di Latina siamo riusciti a strappare un altro importante provvedimento, che migliorerà sensibilmente la qualità dei servizi sanitari nel territorio pontino. Sicuramente siamo ad una svolta epocale per la nostra regione, che ha come principale artefice il nostro governatore Francesco Rocca, cui va il mio personale grande ringraziamento per quanto sta facendo per i cittadini del Lazio”, conclude Tiero.