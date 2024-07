Gli atleti del Centro Remiero di Sabaudia pronti per Parigi

SABAUDIA – Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia è pronto per esordire da protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 che cominceranno il 26 luglio. Il sogno azzurro per gli Atleti cremisi del Settore Canottaggio ha avuto ufficialmente inizio 10 Luglio a Roma, nel Salone D’Onore del CONI, con la presentazione ufficiale delle formazioni in gara alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. A fare gli onori di casa, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del CIP Luca Pancalli, i vertici dei Gruppi Militari e altre figure importanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano come il Segretario Generale Carlo Mornati, ex canottiere italiano, Medaglia d’Argento nel Quattro Senza ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 nella stessa barca con il Direttore Tecnico del Settore Canottaggio della Polizia Di Stato, Isp.C. Molea Valter. Il Direttore Tecnico della Nazionale Francesco Cattaneo, al fianco del Presidente Federale Giuseppe Abbagnale ha presentato la squadra composta da 43 ragazzi e ragazze, tra i quali spiccano i 10 Atleti delle Fiamme Oro di Sabaudia. Nell’ Otto Femminile vediamo schierate l’Ag. Bumbaca Veronica e l’A. Ag. Codato Alice, neo arrivata, mentre per l’Otto Maschile è una garanzia la presenza dell’Ag. Della Valle Matteo. Sempre nel settore di Punta troviamo il formidabile duo Ag. Comini Davide e Ag. Codato Giovanni schierati nel Due Senza Maschile, invece nella promettente formazione del Quattro Senza Maschile troviamo l’Ag. Vicino Giuseppe, già due volte Bronzo in questa specialità alle Olimpiadi di Rio De Janeiro e di Tokyo. Piccolo cambio di formazione nel settore di Coppia, dove l’Ag. Carucci Nicolò torna sul Doppio Senior. A completare la squadra Olimpica ci saranno anche l’Ag. Buttignon Stefania e l’Ag. Davide Mumolo, che saranno rispettivamente le riserve del Settore Femminile e Maschile. Per quanto riguarda i Giochi Paralimpici, che si svolgeranno sempre sul bacino francese di Vaires-Sur-Marne, ci sarà anche l’Ag. D’Aniello Enrico, timoniere del Quattro Con PR3 Misto. Alla cerimonia erano presenti anche i tre Medagliati Olimpici di Tokyo, l’Ass.C. Ruta Pietro Willy, l’Ass.C. Di Costanzo Marco e Matteo Castaldo, ex atleta Fiamme Oro.