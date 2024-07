Incidente a Cisterna, ferito un uomo

CISTERNA – Incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Cisterna, al seguito del quale un uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18, all’incrocio tra via Aprilia e via Plinio il Vecchio al confine con il vicino comune di Aprilia. Un uomo di 66 anni di nazionalità svizzera era alla guida della propria auto quando, nel percorrere la traversa che interseca la strada provinciale sembrerebbe non aver notato lo stop invadendo la corsia nel momento in cui transitava, direzione Cisterna, un pick up guidato da un uomo di Cisterna di 55 anni. Ad avere la peggio proprio quest’ultimo che solo una settimana fa era stato operato al cuore. I sanitari arrivati sul posto con un’auto medica e un’ambulanza hanno subito disposto il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia per ulteriori accertamenti.