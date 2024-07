Sabato al Salto di Fondi si corre, si beve e si striscia con lo slam Uisp

FONDI – Il Grande Slam Uisp “Natalino Nocera” si appresta a vivere il suo appuntamento più frizzante, giocoso e “semiserio” dell’intera stagione. Si tratta del “Corri Marione”, quarta edizione della corsa goliardica/ludica non competitiva organizzata dall’Olimpia Lazio in località Salto di Fondi, in via Sugarelle. Sabato 27 luglio si potrà correre, fare Nordic Walking o Fitwalking o semplicemente passeggiare in compagnia di bambini, nonni, amici a quattro zampe o altri animali, obbligatoriamente al guinzaglio, attraverso i sentieri del Parco che costeggiano il Lago di Fondi, immersi tra la vegetazione tipica delle zone umide e tra scorci di paesaggio incontaminato. La novità del percorso sarà rappresentata dal tracciato unico, non suddiviso in giri come in passato ma distribuito in una sezione più ampia del territorio. La conferma sarà legata invece all’irrinunciabile slogan della manifestazione, il “Corri, bevi e striscia!”. In ognuno dei tre ristori allestiti dagli organizzatori ogni partecipante dovrà consumare un boccale di birra, con tanto di verifica da parte dei giudici e convalida apposta sul pettorale. Il concorrente che non avrà consumato i tre boccali, l’ultimo dei quali sarà più consistente, sarà estromesso dalla classifica finale. Gli astemi potranno comunque partecipare sorseggiando dell’acqua. Al termine ci saranno premi per i primi cinque e le prime cinque, per i primi tre gruppi più numerosi e anche riconoscimenti a sorpresa. Il numero massimo di partecipanti è di 300, l’iscrizione è gratuita per gli under 16 comunque accompagnati dai genitori. L’appuntamento è dunque per sabato alle 16 presso la “Foresteria Tenuta Sugarelle”, in via Sugarelle 2161. Lo start scatterà alle 18 e il divertimento proseguirà anche una volta giunti al traguardo con una serata enogastronomica a prezzi contenuti, arricchita da un coinvolgente intrattenimento musicale. Per tutte le informazioni consultare il sito olimpialazio.it