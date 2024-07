Incidente mortale su Via del Lido, l’appello del fratello di Umberto Rufo

LATINA – Ha lanciato un appello sui social il fratello di Umberto Rufo, l’uomo morto in un tragico incidente stradale nelle prime ore di sabato scorso mentre tornava da una serata trascorsa al Lido di Latina. Rufo era in sella alla suo moto quando ha impattato contro la rotatoria che si trova all’incrocio tra Via del Lido e Via Nascosa e per lui non c’è stato scampo. “Se qualcuno avesse delle informazioni o foto riguardanti l’accaduto mi contatti”, è il messaggio postato da Marco Rufo. L’uomo vuole capire quale sia stata la causa dell’impatto fatale. A quell’ora infatti non c’erano testimoni