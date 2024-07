Premio Lido Green, Abc e Comune presentano la quarta edizione

LATINA – L’Azienda per i Beni Comuni, in collaborazione con il Comune di Latina, lancia la IV edizione del Premio Lido Green Marina di Latina. Questo importante riconoscimento si rivolge a tutti gli stabilimenti balneari e ai chioschi del lungomare di Latina che si distinguono per il loro impegno verso la sostenibilità e il basso impatto ambientale durante la stagione balneare.

Il Premio Lido Green, istituito nel 2020, fa parte di una più ampia campagna di sensibilizzazione e comunicazione promossa da ABC per incentivare una cultura della sostenibilità e accrescere la consapevolezza ecologica tra i cittadini e gli operatori del settore. L’obiettivo principale è la salvaguardia dell’ambiente e la protezione dell’ecosistema marino attraverso strategie green adottate dagli operatori del litorale.

Gli ispettori ambientali, insieme al personale operativo dell’Azienda e alla Polizia Locale, stanno monitorando gli stabilimenti e chioschi del lungomare secondo criteri specifici: qualità della raccolta differenziata, utilizzo di materiali ecosostenibili, plastic free, iniziative sostenibili, decoro delle aree di pertinenza e collaborazione con gli operatori ABC. Per facilitare l’attività di controllo, viene utilizzato il sistema “I Sorrisi”, già sperimentato nei quartieri Q4 e Q5: gli ispettori ambientali applicano adesivi colorati sui contenitori di raccolta per segnalare la qualità della raccolta differenziata effettuata. Ogni adesivo include un QR code che rimanda a una pagina web esplicativa, dove è specificato il significato dell’adesivo ricevuto e sono inseriti consigli su come migliorare la raccolta differenziata.

L’attività di monitoraggio è fondamentale per garantire che le buone pratiche di sostenibilità vengano effettivamente adottate e mantenute. Attraverso controlli regolari e precisi, è possibile infatti individuare e premiare gli stabilimenti più virtuosi, incentivando così un comportamento ecologicamente responsabile. Parallelamente, l’attività di sensibilizzazione svolta da ABC gioca un ruolo cruciale nell’educare i cittadini e gli operatori del settore alla sostenibilità ambientale. La combinazione di monitoraggio e sensibilizzazione crea un ciclo virtuoso che promuove una maggiore consapevolezza e azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente.

I tre stabilimenti balneari e chioschi che si distingueranno maggiormente per le pratiche sostenibili adottate riceveranno una targa “Lido Green Marina di Latina” e un voucher da spendere in fiori e piante, contribuendo così ulteriormente all’ambiente e al decoro urbano. ABC si riserva, inoltre, di attribuire menzioni speciali per iniziative particolarmente meritorie. La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine della stagione balneare.