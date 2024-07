Sequestrata La Lucciola al Lido di Latina

LATINA – E’ stata sequestrata La Lucciola il noto locale sul lungomare di Latina oggetto di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina. Sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, con i carabinieri competenti per territorio, a dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, nei confronti di un 46 enne pontino. L’uomo è sospettato di aver intestato l’intero capitale sociale del locale ad alcuni interposti restando di fatto il vero proprietario delle quote.

Gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Investigativo, sotto la direzione della Procura pontina, si sono svolti nell’ambito di un’attività di contrasto a reati contro il patrimonio e l’economia che hanno consentito di riscontrare una sospetta operazione commerciale. In sostanza il 46enne, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale che gli impedivano di avere un’attività di quel tipo, ha intestato, ma solo fittiziamente, le quote a due conoscenti.

Il sequestro è di natura cautelare e dovrà dunque ottenere conferme nelle fasi successive.