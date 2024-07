Sabaudia, 45 enne causa un incidente poi picchia un carabiniere: arrestato

SABAUDIA – Ha provocato un incidente stradale nel quale è rimasta ferita sua figlia, poi ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici previsti in questi casi, arrivando a colpire un carabiniere con un pugno in faccia. Per questo motivo è stato arrestato la sera del 10 luglio a Sabaudia un 45enne di San Felice Circeo.

A causa dell’incidente, autonomo, la figlia minorenne dell’uomo era stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Latina, mentre il padre dopo aver inveito violentemente contro i militari dell’Arma ne aveva colpito uno. Trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Latina, è comparso davanti al gip del Tribunale di Latina, per il processo per direttissima e l’arresto è stato convalidato.