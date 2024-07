Trofeo città di Latina, oggi l’ultima semifinale in piazza del Popolo

LATINA – Continua con successo il Trofeo città di Latina, Basket in Piazza. Oggi alle 21 l’ultima semifinale senior tra Turi Rizzo e Benacquista Assicurazioni. In palio il posto nella finalissima di domenica alle ore 21 con Farmacia Isonzo. Oggi alle 19, la finale quinto/sesto posto tra I Goonies e Cg Insurance. Ieri è stata battaglia nella prima semifinale senior tra Farmacia Isonzo e Generali Assicurazioni.

Va avanti nel frattempo il BIP Frappa Challenge, la challenge da tre che durante l’intervallo lungo delle semifinali coinvolge tre giocatori per squadra, uno di ogni fascia sia Senior che Junior. Ieri per i junior è stata Global Tel, con il terzetto formato da Passamonti, G. Sparagna e Pioveri, ad avere la meglio su Basket del Golfo. Nei senior invece si è guadagnata un posto in finale Farmacia Isonzo con il terzetto formato da Pedà, Luca Antoniani e Giorgia Domenici.

Tabellini

GLOBAL TEL – BASKET DEL GOLFO 69-62

17-9; 19;23; 16-14; 17-16;

BASKET DEL GOLFO: Pezzuco 6, Orgenta 2, Sepe, Manzi, Fargiorgio 12, Catena, Silvestri 22, Farinella, Piscopello, Passarini 3, D’Onofrio De Meo 2, Mancini, Dvornic 10, Mastrobattista 5.

Coach: Cardi.

GLOBAL TEL: Passamonti 22, Tosatti, Bortoletto, Nardoni 1, Brombin 2, Pioveri, G. Sparagna, M. Ravieli 9, Fantuzzo 27, E. Sparagna, Zimbile, Sannino 8.

Coach: D. Ravieli.

Arbitri: Dario Melloni-Alessandro Tortorici

Ufficiali: Dario Perucino-Stefano Ciotti

FARMACIA ISONZO – GENERALI ASSICURAZIONI 91-88

20-26; 17-23; 19-19; 35-20;

FARMACIA ISONZO: A. Maone 6, Cavicchini 7, T. Maone 14, Pedà 27, Lu. Antoniani 1, Colarullo 2, Picarazzi, Valente 13, La. Antoniani 3, Domenici, Mauriello 14, Petrillo 2, M. Antoniani 2.

Coach: Boscaro

GENERALI ASSICURAZIONI: Diglio 11, Petrolini 3, E. Santulli 4, Bisconti 4, Nardin 8, Di Camillo 27, M. Santulli 2, Camillo 4, Borrelli 5, Carnevale 4, Sorge 18.

Coach: Bisconti

Arbitri: Roberto Rizzuto-Filippo Tortorici

Ufficiali: Dario Perucino-Stefano Ciotti