In silenzio davanti al Gip il “badante killer”

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Eutizia, il campano di 48 anni ribattezzato il badante killer per aver confessato gli omicidi di quattro anziani di cui si occupava, due dei quali residenti a Latina. Oggi, davanti al Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Eutizia è rimasto in silenzio nell’udienza di convalida, non fornendo dunque alcuna rivelazione sulle sue vittime pontine, i cui nomi restano sconosciuti ma il cui decesso risalirebbe a 10 anni fa. L’uomo, costituitosi giovedì scorso, ha comunque lasciato intendere, attraverso i suoi legali, che sarà però disponibile a contattare il sostituto procuratore Annalisa Imparato qualora dovesse ricordare dettagli utili su quanto accaduto. Gli stessi legali hanno presentato istanza di scarcerazione evidenziando le precarie condizioni fisiche del loro assistito. E’ probabile a questo punto che gli atti passino alla Procura di Latina.