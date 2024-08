Alla Latina Film Commission si cercano comparse per un film Western

LATINA – La Ring Film cerca comparse per la sua nuova produzione cinematografica dal titolo “Testa o Croce?”. La chiamata è rivolta a uomini tra i 30 e i 75 anni con volti segnati, antichi e interessanti, per interpretare i ruoli di contadini, operai e cacciatori. Non saranno ammesse persone con doppi tagli, sopracciglia rifatte, tatuaggi su viso e braccia, ritocchi estetici di vario genere e capelli tinti.

Gli interessanti, aventi i requisiti suindicati, potranno partecipare al casting recandosi presso i locali della Latina Film Commission, siti in via SS dei Monti Lepini 156, a Latina (c/o Expo – ex Rossi Sud), mercoledì 28 agosto dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

Le riprese avverranno nella seconda metà di settembre nella provincia di Latina. Il film è di genere western e sarà diretto da Matteo Zoppis e Rigo De Righi.

A chi è impossibilitato a presenziare, la produzione, in via del tutto eccezionale, da la possibilità di candidarsi inviando due foto recenti e a colori (primo piano e figura intera), insieme a nome e cognome, residenza e numero di telefono alla mail castingtestaocroce@gmail.com.

“Si lavora instancabilmente per promuovere il nostro territorio quale terra di cinema e sono davvero contento che ci siano così tante produzioni legate alla nostra provincia, che la scelgono per i suoi scenari così eterogenei ma soprattutto perché riconoscono in lei un luogo dove poter lavorare in serenità, lontano dal caos della capitale e con il supporto della Latina Film Commission. Noi facciamo il massimo per poter alleggerire il lavoro, affrancandoli dalle incombenze burocratiche richieste dalle amministrazioni comunali e sostenendoli con professionisti e servizi locali degni di nota. Ma il merito più grande va a questa nostra terra, che ci regala ogni volta nuove scoperte e grandi emozioni”, il commento del direttore della Latina Film Commission, Rino Piccolo.