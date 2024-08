Aprilia, girava armato, di notte, con una pistola clandestina pronta a sparare: arrestato dai carabinieri

APRILIA – Girava con una pistola con matricola abrasa, predisposta per fare fuoco, e su un’auto con telaio rubato. E’ stato arrestato nella notte ad Aprilia un cittadino kossovaro accusato ricettazione, riciclaggio e detenzione di arma clandestina. Il controllo è avvenuto nell’ambito delle attività predisposte dal Reparto Territoriale per prevenire i furti nelle attività commerciali, un fenomeno che di recente si è fatto sempre più aggressivo e frequente creando allarme nella popolazione. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arma è stata sequestrata e sarà sottoposto a perizia balistica per sapere se e dove sia stata usata.