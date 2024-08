Frode informatica, 21enne entra nel conto di un uomo di Sermoneta e preleva 10mila euro

SERMONETA – E’ riuscito a carpire i dati necessari ad accedere al conto corrente di un 64enne, poi, con vari bonifici, gli ha sottratto la somma di 10mila euro. Sono stati i carabinieri della stazione di Sermoneta, dopo la denuncia della vittima, ad individuare e denunciare per il reato di frode informatica in concorso, un cittadino di 21 anni residente a Castel di Casio in provincia di Bologna. Le indagini hanno permesso di ricostruire che il ragazzo, giovane ma già molto scaltro, per non superare il limite di bonifico aveva trasferito i contanti in più tranche sul proprio conto corrente bancario, quindi, per evitare il sequestro in caso fosse stato scoperto, inviato la somma successivamente su un conto corrente bancario maltese.