Aumentano gli incendi in provincia di Latina, il comandante dei vigili del fuoco Capobianco: “In crescita del 27%”

LATINA – Gli incendi non danno tregua: 41 gli interventi nell’arco 24 ore per i vigili del Fuoco di Latina operativi a ferragosto sul territorio con 60 unità e relativi automezzi, con squadre distribuite su tutto il territorio provinciale, e che comprendono le unità di potenziamento che lavorano grazie all’accordo annuale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi stipulato tra Direzione Regionale VF Lazio e la Regione Lazio. Due i presìdi aggiuntivi dei VF nelle zone di Sezze sui Monti Lepini e di Fondi sugli Aurunci cui si aggiungono quattro equipaggi di Direttori Operatori Spegnimento, indispensabili per l’attività di coordinamento delle squadre a terra anche del volontariato di protezione Civile ed il coordinamento dei canadair, i mezzi aerei regionali della flotta dello Stato chiamati ad intervenire in caso di incendio boschivo.

“Da inizio anno a oggi, risultano effettuati 4700 interventi dalle squadre dei Vigili del Fuoco nell’ambito territoriale delle Provincia di Latina – si legge in una prima nota di bilancio di un’estate difficile – I VF di Latina si interfacciano frequentemente con diverse problematiche, quest’anno hanno spento incendi, soccorso e ricercato persone, affrontato dissesti statici, preso parte al soccorso per incidenti stradali incidente stradale e hanno prestato aiuto a seguito di danno idrico e idrogeologico a testimonianza di un presenza costante e continua a salvaguardia della sicurezza dei cittadini delle Provincia, ma ci tengo ad evidenziare che le donne e gli uomini del Comando, hanno contribuito anche al di fuori del territorio provinciale con gli specialisti in servizio”, sottolinea il comandante provinciale Luigi Capobianco, sintetizzando le attività e ringraziando donne uomini dei Vigili del fuoco di Latina “per il grande lavoro che stanno svolgendo per contrastare il grave fenomeno degli incendi di vegetazione e di interfaccia, aumentati mediamente quest’anno del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023”. I vigili del fuoco operano in sinergia con il volontariato di Protezione Civile Regionale AIB “in una ottica di costante rapporto e coordinamento con la Prefettura e le altre componenti statali del territorio. Un gravoso impegno che si aggiunge alle già complesse attività svolte quotidianamente dai nostri Vigili del Fuoco”, conclude Capobianco.