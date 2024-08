Calcio, Beppe Signori a Gaeta per dirigere uno stage

GAETA – La leggenda del calcio, Giuseppe Signori, detto Beppe, uno degli attaccanti italiani più forti di ogni tempo e bandiera della Lazio di cui è stato capitano. “Siamo onorati di averlo con noi a Gaeta per un interessante stage della Polisportiva Gaeta in collaborazione con il Lazio Club Paolo di Perna di Gaeta. Voglio complimentarmi per questa bella iniziativa che ha consentito la presenza in città del grande Beppe”, ha commentato il sindaco di gaeta Cristian Leccese che ha voluto portare all’ex calciatore il suo personale benvenuto.

Signori è il decimo marcatore di sempre nella storia della Serie A avendo segnato 188 gol e vantando tre titoli di capocannoniere vinti con la maglia della Lazio nel 1992-93, nel 1993-94 e nel 1995-96 . È stato uno dei cinque calciatori insieme a Giuseppe Meazza, Luigi Riva, Diego Armando Maradona e Roberto Boninsegna ad avere vinto la classifica marcatori sia in Campionato che in Coppa Italia nella stessa stagione (nel 1992-1993). E’ tra i migliori marcatori nella storia della Lazio con 127 reti, superato solo da Ciro Immobile e Silvio Piola.