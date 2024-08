Premio Invictus, fino al 30 agosto per iscriversi al corso di letteratura sportiva gratuito per giovani scrittori

LATINA – E’ stata ufficializzata la giuria che decreterà l’opera vincitrice del corso di letteratura sportiva, gratuito, per aspiranti scrittori under 30 che si terrà l’11 e 12 settembre prossimi al Castello Caetani di Sermoneta. Alla sua quinta edizione, infatti, Invictus, il premio di letteratura sportiva ideato e organizzato dalla casa editrice Lab DFG, propone tra le sue novità la Masterclass Book Invictus. I giurati, che durante la residenza artistica, assisteranno scrittrici e scrittori, nel loro percorso di realizzazione degli elaborati, sono:

MARCO BELLINAZZO – Giornalista dal 2004 lavora al Sole 24 Ore. Dal 2007 si occupa di economia sportiva e, in particolare, dei business che ruotano intorno al mondo del calcio. È opinionista di Radio24.

KATJA CENTOMO – Scrittrice, sceneggiatrice, fumettista insignita del premio Romics d’Oro nel 2023. Da più di vent’anni è alla guida dello studio Red Whale. Ha ideato, insieme a Francesco Altibani, la serie “Monster Allergy” fumetto e cartone animato diffuso in tutto il mondo. È autrice delle serie 7CRIMINI per Tunué.

SANDRO FIORAVANTI – Giornalista e telecronista RAI. Volto e voce storica delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Uno dei fondatori del Premio Letterario Invictus

DARIO RICCI – Giornalista sportivo. È una delle voci dello sport più note di Radio24. Conduce Olympia, miti e verità dello sport con cui ha vinto lo Sport Media Pearl Award. È direttore di collana della casa editrice Lab DFG per cui ha scritto ‘Rocky Marciano. Sulle tracce del mito’.

FEDERICO VERGARI – Giornalista, consulente del Salone Internazionale del Libro di Torino, codirettore di ‘Spiegamelo! – Festival della divulgazione di Salsomaggiore. Ha pubblicato numerosi libri con Lab DFG, Tunué e Editrice Bibliografica. L’Atlante illustrato degli sport inusuali, per Lab DFG, è il suo ultimo lavoro.

I giudici della Masterclass decreteranno l’opera vincitrice che verrà editata e pubblicata dalla casa editrice Lab DFG. Per partecipare è sufficiente inviare, entro il 30 agosto 2024, un’opera di almeno 20 cartelle editoriali dal tema il senso, i valori, le emozioni del competere sportivo, all’indirizzo masterclassinvictus@labdfg.it. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.premioinvictus.it

L’iniziativa è organizzata in compartecipazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani e il sostegno della Regione Lazio, il Comune di Cisterna di Latina, la Fondazione Roffredo Caetani, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il Cepell e l’Associazione Italiana Editori.