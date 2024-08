Centenario Latina, Palazzo: “Occasione per promuovere lo sviluppo della città”

LATINA – «Con l’approvazione delle Disposizioni per la celebrazione del Centenario della Città di Latina 1932-2032 da parte della commissione Cultura della Camera dei deputati, si aprono scenari importanti per il capoluogo pontino. Voglio ringraziare per questo grandissimo risultato il senatore Nicola Calandrini, primo firmatario del Disegno di Legge, presentato assieme ad altri senatori un anno fa e approvato in questi giorni all’unanimità in Senato».

Lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Per la prima volta – spiega l’assessore Palazzo – una legge dello Stato istituisce una Fondazione che porterà il nome di Latina e aiuterà a promuovere il capoluogo pontino nel mondo. In avvicinamento alla data delle celebrazioni, verranno organizzati incontri e convegni per far conoscere la storia unica della città, nata grazie alla forza e all’ingegno umano e alla bonifica di una vasta area paludosa. Per questo verranno coinvolti anche i Comuni dell’intera provincia».

«Noi tutti dobbiamo molto al senatore Calandrini – sottolinea l’assessore Palazzo – che si è speso con tutte le energie per questa legge, coinvolgendo e incontrando le diverse realtà locali, il mondo dell’associazionismo, i sindacati e i rappresentanti delle opposizioni. Un lavoro enorme che ha portato a una convergenza molto ampia, unendo destra e sinistra su un progetto che rappresenta una vera opportunità di rinascita per tutta la comunità di Latina».

«Latina non è solo passato, ma anche futuro – conclude l’assessore Palazzo – per questo, come Regione Lazio e come assessorato al Turismo, siamo pronti a fare la nostra parte per una collaborazione istituzionale che scommetta sullo sviluppo della città, partendo proprio dalle celebrazioni per il centenario, per guardare al suo rilancio come centro di attrazione storico e culturale».