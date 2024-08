Dalla radio alla penna: è uscito il saggio di Adriana Paratore “Il mondo al dritto”

LATINA – Si è cimentata con il suo primo libro Adriana Paratore, voce notissima della radio e non solo. Il saggio dal titolo IL MONDO AL DRITTO. Le origini del Patriarcato e degli Stereotipi di Genere (Kindle Edition), ed è il risultato – spiega l’autrice – “di anni di studio personale della Bibbia e di riflessioni approfondite sui temi degli stereotipi di genere e del patriarcato. Ho dedicato molto tempo – aggiunge Paratore – alla lettura e all’analisi dei testi biblici, cercando di comprendere e interpretare le storie e le leggi in essi contenute. Questo saggio – aggiunge – non vuole essere una critica alla Bibbia, ma uno spunto di riflessione”. Un viaggio attraverso i racconti biblici più truculenti, tra incesti legalizzati, violenza di genere normalizzata, colpevolizzazioni della vittima e, strano ma vero, addirittura una sorta di maternità surrogata imposta ad alcune categorie di donne, senza nessuna possibilità di scelta.

“Qualcuno si è detto molto turbato, perché in questo mondo “capovolto” staremmo perdendo tutti i nostri valori. Ma siamo proprio sicuri che quelli dell’ antichità fossero davvero migliori dei nostri? Questo saggio è una finestra sui tempi antichi: dal periodo precedente la Legge Mosaica fino all’epoca dei primi cristiani. E dunque – dice Adriana Paratore – andiamo a vedere come si viveva nel “magico e fatato” mondo della Bibbia.

Il libro si apre con una prefazione della Criminologa Cinzia Mammoliti che commenta: “Ecco uno scritto autenticamente irriverente quanto vero”.