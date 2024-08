E’ uscita una nuova edizione del Manifesto di Ventotene

E’ uscito in una nuova edizione, Il Manifesto di Ventotene (Edizioni Epoké) scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il confino politico sull’isola pontina. A distanza di 80 anni dalla sua prima edizione, la sua rilettura consente di acquisire elementi importanti alla comprensione del futuro dell’UE. Un classico del pensiero politico, attualissimo oggi in un’Europa attraversata da nuovi conflitti e sfide epocali cui la politica fatica a rispondere.

La nuova edizione contiene l’introduzione di Simone Tedeschi e i contributi di Alberto Giordano, docente di Storia del Pensiero politico, e di Mario Leone, direttore dell’Istituto Spinelli.

“Volendo contribuire a un dibattito attento su temi rilevanti per le nostre comunità – spiega l’editore – abbiamo scelto di includere per la prima volta tra le nostre pubblicazioni un classico che, pur venendo dal passato, contribuisce in modo efficace a ragionare sul presente e a costruire il futuro”.