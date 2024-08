Fake news sulla chiusura della Casa del Dolce, il Comune di San Felice Circeo smentisce controlli del Nas e provvedimenti

SAN FELICE CIRCEO – Su whatsapp si diffonde la notizia della chiusura della Casa del Dolce e , per smentirla si scomoda il Comune di San Felice Circeo, considerando la situazione un danno di immagine non solo per l’attività commerciale (nota per le sue bombe calde), ma anche per la stessa località turistica. Nel messaggio che gira infatti si parla di ” presunti controlli nel locale di somministrazione “La Casa del Dolce” da parte di Nas e Asl, che avrebbero riscontrato la presenza di escrementi di ratto”.

“E’ una fake news la chiusura della nota pasticceria “La Casa del Dolce” di San Felice Circeo, una bufala, divenuta in poco tempo virale, che sta causando un evidente danno d’immagine all’intero paese e alla sua comunità”, è il commento dell’Amministrazione Comunale che spiega: “Ignoti, simulando graficamente, seppur in modo improvvisato, la stesura di un lancio di agenzia di stampa, hanno infatti montato ad arte una notizia inerente a presunti controlli nel locale a seguito dei quali l’attività sarebbe stata chiusa. Seguono false dichiarazioni, nel messaggio WhatsApp divenuto virale, da parte di clienti, titolari e persino forze dell’ordine operanti. In verità, non è avvenuto alcunché, tanto che il Comune di San Felice Circeo non è stato notiziato di alcun tipo di controllo né tantomeno ha emanato provvedimenti di sospensione e/o chiusura dell’attività. Si tratta, infatti, di una fake news costruita ad arte, che ha determinato, con la sua viralità, un evidente danno d’immagine per l’attività in questione, tra quelle “storiche” di San Felice Circeo, e anche per il paese stesso e la sua comunità”, si legge in una nota.

«Condanniamo fermamente quanto accaduto in questi giorni – afferma la sindaca, Monia Di Cosimo – con la diffusione di finte notizie inerenti alla chiusura della “Casa del Dolce”. Nel manifestare la vicinanza ai titolari e ai lavoratori di questa storica attività del paese, vittime di questa bieca azione diffamatoria, ci preme sottolineare che non è mai stata neppure segnalata la presenza di roditori all’interno del centro abitato, atteso che è prioritario, per il nostro Comune, assicurare la pulizia e prevenire la presenza di animali e insetti infestanti mediante azioni mirate».