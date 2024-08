Velivolo atterra in spiaggia, paura a Marina di Minturno

MINTURNO – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Marina di Minturno dove un velivolo in emergenza è atterrato sulla spiaggia della Riviera di Levante. Il pilota dell’aerogiro, questo il tipo di aeromobile leggero biposto, a doppia elica, è un 68enne bergamasco rimasto illeso. Una volta fermo sulla spiaggia davanti al Camping Marina, l’uomo ha raccontato di aver avuto un’ avaria al motore e di essere stato obbligato a effettuare la manovra di emergenza per mettersi in sicurezza.

Se la sono vista brutta però i bagnanti che in tanti erano ancora al mare a quell’ora, che vedendo l’aereo abbassarsi puntando a riva e non sapendo se il pilota fosse in condizioni di controllarlo, hanno temuto il peggio. Nessuno invece è rimasto ferito. E dopo la paura sono stati proprio i presenti a soccorrerlo, tra loro anche un vigile del fuoco fuori servizio che ha staccato prontamente la batteria del velivolo.

Il pilota, unica persona a bordo, è stato visitato sul posto, a scopo precauzionale, dal personale sanitario.

Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e i carabinieri.