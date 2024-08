Fondi, palpeggia una 14enne nel campeggio, lei scappa: arrestato il guardiano della struttura

FONDI – Arriva da Fondi un altro caso di violenza sessuale stavolta su una minorenne, una ragazza di 14 anni, palpeggiata mentre si trovava in compagnia di un’amica. Sono stati i poliziotti del Commissariato di Fondi e della Polizia Ferroviaria di Roma ad arrestare un uomo di nazionalità pakistana di 57 anni dando esecuzione all’ordinanza emessa il 14 agosto dal G.I.P. del Tribunale di Latina. L’uomo si trova ora ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

I fatti sono accaduti il 7 luglio, proprio come nel caso dello stupro di Ponza che ha visto ieri l’arresto di un 30enne romano per violenza sessuale su una 16enne. La giovanissima aveva raggiunto l’amica coetanea e la sua famiglia in un campeggio di Fondi, per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare. Quel giorno, mentre entrambe erano sedute sulle sdraio del campeggio, si è avvicinato l’arrestato, un uomo assunto con la mansione di guardiano notturno della struttura ricettiva, e ha cominciato a importunarle: frasi a tema sessuale, poi domande sulla loro sfera privata, quindi ha chiesto se fossero fidanzate e se intrattenessero rapporti sessuali con i rispettivi partner. Poi, ha afferrato per il braccio una delle due 14enni, cui ha palpeggiato il seno ed il sedere, cingendola dalla vita e impedendole di sottrarsi alla stretta, tentando di baciarla sulla bocca, il tutto sotto gli occhi atterriti dell’amica. Riuscita a divincolarsi, terrorizzata, la ragazza ha raggiunto il camper e ha raccontato tutto a due addetti alla reception e ai genitori che hanno sporto denuncia. Così, mentre la polizia avviava le indagini, l’amministrazione del campeggio sospendeva dal lavoro l’uomo, allontanandolo dalla struttura.

Rintracciato in un’azienda locale dove aveva trovato lavoro, nella giornata di sabato è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione di Fondi e ascoltato nelle scorse ore nell’interrogatorio di garanzia dal giudice per le indagini preliminari di Latina.