Giornata di mare a Sperlonga: “Trenta euro per il parcheggio e pochissima spiaggia libera”

SPERLONGA – Trenta euro è il costo giornaliero del parcheggio pubblico a Sperlonga. Lo segnala una cittadina di Latina che a Ferragosto ha deciso di trascorrere la giornata al mare nella nota cittadina balneare trovandosi di fronte alla salata sorpresa.

“Abbiamo parcheggiato al parcheggio pubblico comunale e quando siamo andati per fare il ticket siamo rimasti allibiti – scrive la signora Barbara – : il costo per la prima ora era pari a euro 2.50 e poi per le successive ore, 3,50 (cioè invece di diminuire nelle ore seguenti aumenta), e per finire, se volevi pagare per l’intera giornata, il costo era di 30 euro”. Si tratta del parcheggio con parcometro di Via dell’Angolo (pubblico e non custodito) e le tariffe sono state pubblicate a inizio stagione dal Comune di Sperlonga, ultime di una sfilza che certamente solo pochi pignoli si saranno presi la briga di controllare.

Solo per fare un paragone: a Sabaudia la tariffa per la sosta a pagamento è di un euro l’ora e di 8 euro per il giornaliero (c’è anche la frazione di ora a 50 centesimi). Idem a San Felice Circeo, dove la tariffa è di un euro l’ora per esempio al porto o sul lungomare, ed è possibile anche accedere ad un abbonamento settimanale che costa 30 euro, sette giorni come come una giornata a Sperlonga. Più cara Gaeta, dove lasciare l’auto per tutto il giorno costa 15 euro, la metà di Sperlonga. La tariffa del comune pontino è invece uguale a quella di Portofino in Liguria.

“Sarebbe stato meglio tornare indietro. Il parcheggio – aggiunge la cittadina – versa in condizioni non buone e il tratto di spiaggia libera è pochissimo e se non vai la mattina presto non trovi neanche posto”.