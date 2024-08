Incendio in Q4, paura e danni, ma nessun ferito. L’assessore Di Cocco ringrazia gli operatori

LATINA – Tanta paura, danni, ma nessun ferito dopo il vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri che ha reso necessaria l’evacuazione di diverse famiglie residenti fra via Boccherini e via Carissimi, nel quartiere q4 a Latina. Intorno alle 17 le fiamme in pochi istanti a causa del forte vento si sono propagate minacciando diverse villette, divorando un capanno e distruggendo anche un’auto in sosta. Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e dei volontari della protezione civile, impegnato anche il 118 e la squadra Volante della Polizia. Il fumo denso ha reso irrespirabile l’aria e messo paura. Salvato anche un cane che, terrorizzato dal fuoco, rischiava di restare intrappolato: lo ha preso in braccio un poliziotto, mettendolo al sicuro.

In serata a fiamme spente, l’assessore alla protezione civile Gianluca Di Cocco ha pubblicato degli scatti dalla zona e rivolto un grazie agli operatori che hanno lavorato sul campo: “Fortunatamente nessuno danno alle persone. Sul posto – ha scritto l’assessore – ho parlato con i residenti provati, impauriti, ma stanno tutti bene”.

Le fiamme sarebbero partite da un incendio di sterpaglia in un campo vicino, ma come, o chi lo ha acceso?