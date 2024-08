Minturno, violato il cimitero monumentale per rubare attrezzi. Ospita le tombe di oltre duemila soldati morti sul Garigliano

MINTURNO – Hanno violato il cimitero monumentale inglese di Minturno per rubare attrezzi. Il luogo di culto si trova sull’ Appia, nei pressi del Parco archeologico di Minturnae, appena fuori l’abitato di Marina di Minturno. I ladri dopo aver forzato il cancello di entrata hanno razziato il magazzino che contiene gli utensili necessari alla manutenzione della struttura. Un episodio reso ancora più spiacevole dal fatto che il cimitero inglese di Minturno, uno dei 38 del Commonwealth unico della provincia di Latina, ospita le salme delle vittime della Seconda Guerra Mondiale. Per l’esattezza 2049 tombe per la maggior parte di uomini morti durante la battaglia lungo le rive del Garigliano nel gennaio 1945.

Sul posto l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Formia per i rilievi del caso. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Scauri per identificare gli autori del furto.