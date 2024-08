Latina, cambia il Piano Sosta: pagheranno le auto ibride, agevolazioni per gli studenti under26

LATINA – L’assessore Gianluca Di Cocco ha illustrato nel pomeriggio di giovedì 8 agosto alla commissione Mobilità e trasporti presieduta dalla consigliera comunale Federica Censi le novità del Regolamento per la sosta. Confermati i parcheggi riservati per le donne in gravidanza, per i mezzi full electric per over 70 (con Isee sotto i 10mila) egli studenti under 26 (universitari e degli istituti scolastici superiori). Escono dalle agevolazioni le auto ibride che pagheranno.

“Il nuovo Regolamento va nella direzione di un sistema più snello ed efficiente di gestione della sosta, integrandosi anche con la gestione dei parcheggi nell’area del lungomare – ha spiegato l’assessore Di Cocco – Le misure introdotte consentiranno di dare informazioni e norme chiare al cittadino, introducendo anche massima chiarezza e trasparenza nei rapporti tra Comune, utenti e gestore del servizio. L’approvazione del regolamento del nuovo piano sosta rappresenta il frutto del lavoro effettuato nei mesi scorsi con la presidente Federica Censi e di tutta la commissione, che ringrazio. Il regolamento evidenzia un aspetto importante: i cittadini non devono vedere il piano della sosta come un modo per fare cassa da parte del Comune, ma fornire un reale servizio che nel prossimo futuro vedrà reali ammodernamenti, grazie alla tecnologia”. L’assessore Di Cocco ha poi sottolineato che “il cittadino non avrà più l’ansia del biglietto che scade, ma la possibilità di poter lavorare e muoversi in centro senza subire sanzioni”.

“Il regolamento – ha spiegato – evidenzia un aspetto importante: i cittadini non devono vedere il piano della sosta come un modo per fare cassa da parte del Comune, ma fornire un reale servizio che nel prossimo futuro vedrà reali ammodernamenti, grazie alla tecnologia anche nelle modalità di pagamento su strada: credito a scalare in modalità Real Time Parking (effettivo consumo tempo sosta). La tessera è dotata di un microchip che memorizza l’orario di inizio sosta e, al termine della stessa, reinserendola nel parcometro, calcola l’importo detraendolo dal credito residuo. Con le tessere a microchip, gli utenti pagheranno a costo agevolato la sosta, esclusivamente per una durata minima pari all’intera giornata, indipendentemente dal momento di inizio della sosta”.

“Con la commissione di oggi abbiamo raggiunto un altro importante traguardo sul fronte del miglioramento dei servizi: le modifiche al piano sosta comunale, fermo alla sua stesura del 2015, sono state infatti portate avanti con lo scopo di garantire a cittadini e visitatori una migliore gestione di tutte le attività legate alla sosta in città e alla Marina, in linea con le altre grandi città italiane, e prende spunto dalle diverse segnalazioni e istanze pervenute all’Amministrazione comunale da residenti, operatori commerciali e turisti. Sono modifiche importanti che hanno il solo obiettivo di razionalizzare ancor di più la sosta sul territorio comunale, offrendo nuove e innovative opportunità per tutta la cittadinanza e per chi sceglie la nostra città come turista o semplice visitatore. Ora si dovrà attendere l’approvazione nella prossima seduta di commissione e poi quella finale in Consiglio comunale – ha commentato la consigliera comunale della Lega Federica Censi, presidente della Commissione Trasporti, Turismo e Marina – Tra le novità troviamo l’inserimento dei parcheggi nel piazzale Ortu, nel piazzale Toscanini e nel Parco San Marco, le agevolazioni per le donne in gravidanza e per gli studenti fino a 26 anni, inclusi quindi tutti i giovanissimi titolari di minicar: l’abbonamento verrà rilasciato ai ragazzi iscritti presso gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale o alle varie sedi di Latina dell’Università Sapienza, previa attestazione della scuola o dell’Ateneo o in alternativa mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. Inoltre, saranno esonerati dal pagamento tutti gli ultrasettantenni con Isee entro i 10.000 euro che ne facciano apposita richiesta e le auto elettriche (full electric); inizieranno a pagare regolarmente, invece, le automobili ibride, finora esentate. Tra le novità della nuova formulazione del piano sosta, anche l’inserimento di nuove modalità di pagamento: si potrà pagare il ticket in contanti, con tessera con microchip, con tessera prepagata, con carte di credito o tramite le piattaforme di pagamento digitale della sosta”.

Il regolamento sarà ora votato in commissione, poi passerà al Consiglio comunale per la definitiva approvazione.