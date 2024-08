Incidente mortale sull’Appia, torna in libertà il 30enne accusato di omicidio stradale per guida sotto l’effetto di stupefacenti

LATINA – E’ stato rimesso in libertà il trentenne, corriere, arrestato con l’accusa di omicidio stradale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sull’Appia a Borgo Faiti nel quale ha perso la vita Giuseppe Sposato, turista valdostano di 47 anni. Le controanalisi sul 30enne di Latina hanno dimostrato che non guidava in stato di alterazione da stupefacenti, come emerso in un primo momento dal drug test. Gli esami di riscontro sono stati effettuati dal Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’università di Tor Vergata. Sarà l’inchiesta aperta dalla Procura a dover chiarire cause ed esatta dinamica dell’incidente mortale.