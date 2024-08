Latina, serata di osservazione a Prato di Coppola per l’occultazione di Saturno da parte della luna

LATINA – Arriva la “superluna” dello Storione che diventerà piena quando in Italia saranno le 20.26 di lunedì sera avvicinandosi al punto della sua orbita più vicino alla Terra. Il fenomeno comincerà stasera e sarà visibile ancora domani (martedì).

Per mercoledì 21 agosto invece, l’Apa (associazione pontina di astronomia) ha organizzato nella sua sede di Prato di Coppola tra Latina e il Lido di Latina, un evento di osservazione dell’occultazione del pianeta Saturno da parte della Luna, ovvero del passaggio del satellite terrestre davanti al pianeta.

L’ingresso di Saturno sotto al disco lunare avverrà alle ore 05:32 e l’uscita dal bordo opposto è prevista per le ore 06:34, con il chiarore del cielo per l’alba imminente che non permetterà di godere appieno dell’avvenimento dell’uscita -, spiegano gli esperti che metteranno a disposizione degli appassionati i propri telescopi e commenteranno il fenomeno.

La partecipazione è libera. Per info il sito di Astronomia Pontina.