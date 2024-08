Una visita guidata tra storia e natura apre “Arrivederci a Scari”

SCAURI – Si riaccendono i riflettori sulla Festa del Mare “Arrivederci a Scauri”, che raggiunge il traguardo delle 61 edizioni Si comincia con “Scauri, tra storia e natura” visita guidata e gratuita a cura con l’esperta Valentina Treglia. Un percorso suggestivo tra il Monte d’Oro, le rovine di Pirae, della villa romana attribuita al console Marco Emilio Scauro e l’ex fabbrica di laterizi “Sieci”. Il ritrovo dei partecipanti è previsto martedi 20 agosto, alle 17,30, in Via Porto Scarituano (loc. Scogliera). Prenotazioni obbligatorie al numero 347.0720049.

Mercoledì 21 agosto, sulle pagine Facebook e Telegram dell’Ente, verrà riproposto il documentario “Arrivederci a Scauri, dalla Festa dell’8 settembre alla Festa del Mare”, prodotto nel 2022 dal Comune di Minturno e curato dal giornalista Antonio Lepone e dalla regista Paola Rotasso. Il docufilm apre una finestra sulla manifestazione dedicata ai turisti, ideata nell’estate 1964 nell’ambito della Festa Patronale della Natività di Maria, legata alla presenza del Papa Beato Pio IX a Gaeta (1848-1849). Il filmato, introdotto dal Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, racchiude, in 70 minuti, testimonianze dirette, immagini di repertorio, curiosità, articoli, manifesti e foto d’epoca connessi alle due storiche manifestazioni scauresi.

Fuga da Santo Stefano, le evasioni dall’ergastolo borbonico” è il titolo del libro del giornalista Vittorio Buongiorno, capo della redazione di Latina del “Messaggero”. Verrà presentato venerdì 23 agosto, alle ore 21,15, presso l’Arena Mallozzi, sul Lungomare. Dialogheranno con l’autore il Presidente della Provincia pontina Gerardo Stefanelli, la Delegata comunale alla Cultura Rita Alicandro ed il Consigliere locale europeo Matteo Marcaccio. Condurrà l’incontro l’Addetto alle Relazioni Esterne del Comune Antonio Lepone.

Alle ore 21 di sabato 24 agosto, presso la Torre di Scauri, sul Monte d’Oro (Parco Regionale Riviera di Ulisse), spazio all’osservazione di Saturno e della Luna, a cura del Comune e dell’Associazione Ambiente Natura Vita (prenotazioni ai numeri 340.7004662 – 333.4749032). Nell’isola pedonale, creata sul tratto di Lungomare compreso tra Via Filippo Merola e Via Maurizio Bisegna, dalle 21,30 arriverà il turno della musica e degli artisti di strada: un simpatico appuntamento per grandi e piccoli. Nel Piazzale Sieci, invece, via libera allo spettacolo con l’Orchestra Marechiaro che riproporrà brani classici della tradizione partenopea.

Dopo il successo registrato lo scorso anno, ritorna il concerto all’alba, in agenda domenica 25 agosto (verso le ore 6), presso la Torre di Scauri, sul Monte d’Oro (Parco Regionale), organizzato dal Comune. Si esibirà il musicista e cantautore Marco Viccaro Bucalone, vincitore di Sanremo Rock nel 2019 (categoria Trend), concorrente nel format televisivo X Factor in Romania, nel programma “Mezzogiorno in famiglia” (su Rai 2), nel “Celebrity The Talent Show” (su Sky Vivo), partecipante all’Umbria Jazz Clinics e a Sanremo Lab 2009.

Domenica 25 agosto, corteo con le Autorità e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma (partenza da Piazza dell’Immacolata alle 18,45), preceduto dalla sfilata del Gruppo Folk “I Giullari” di Minturno, che ha da poco festeggiato i 70 anni di attività. Seguiranno, nel Piazzale Caduti di Nassiriya (Darsena Flying), l’omaggio al Monumento al Carabiniere di Scauri (il primo realizzato in provincia di Latina) con deposizione di una corona d’alloro, Silenzio d’Ordinanza, Ammainabandiera, e la cerimonia religiosa presieduta dal Parroco della Comunità dell’Immacolata, Don Alessandro Corrente (alle 19,15). Sarà presente una delegazione della Capitaneria di Porto–Guardia Costiera di Gaeta, guidata dal Comandante, Capitano di Fregata Biagio Mauro Sciarra.

Dopo l’indirizzo di saluto ai villeggianti da parte del Sindaco Gerardo Stefanelli e la cerimonia di consegna del 27° Premio Marco Emilio Scauro ai turisti veterani (ore 20,15), l’attenzione si sposterà, alle 20,30, sul tradizionale Corteo di barche aux flambeaux nel mare di Scauri, guidato da una motovedetta della Capitaneria di Porto–Guardia Costiera di Gaeta, con il getto di una corona d’alloro per i Caduti e l’omaggio alla Madonnina, posta da decenni sugli scogli del Monte d’Oro, a protezione della rada.

Alle 22 di domenica 25 agosto, nel Piazzale Caduti di Nassiriya (Darsena Flying), il sipario si alzerà sulla musica con lo spettacolo “Storia, musiche e danze sulla Via Appia” con il gruppo “I Briganti dell’Appia”, proposto dal Sistema Bibliotecario Sud Pontino e con la direzione artistica di Pierluigi Moschitti, mentre, alle ore 24, un suggestivo spettacolo pirotecnico sulla spiaggia del “Lido del Pino”, a cura della ditta “Big Party” di Castelforte, chiuderà la 61^ Festa del Mare “Arrivederci a Scauri”.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Parrocchiale dell’Immacolata presieduto da Don Alessandro Corrente, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Minturno e il contributo della Regione Lazio. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.