Marco Giallini al Circeo compra l’AbbraccioaCuore

SAN FELICE CIRCEO – Marco Giallini al Circeo compra un’opera di Simona Angeletti inventrice dello Zoo di Simona. Lo racconta proprio l’artista con un post sui social rivelando di essere una fan di Rocco Sciavone. “A San Felice Circeo – scrive Angeletti – è andata un po’ così…”Zio” arrivando (in un qualche modo) al mio caro “banchetto d’arte a porter”, ci ha raccontato che …… l’AbbraccioaCuore gli piaceva proprio da portarsi a casa sua”. L’attore romano ha infatti acquistato una delle iconiche opere dello Zoo (foto da Instagram) che è il frutto come le altre di Simona Angeletti di “un’attività di Art Therapy; un laboratorio italiano di IdeeDipinte che si propone di decorare con murales, quadri e sculture gli ambienti in cui si vive e si lavora, con la forte volontà di voler migliorare “lo stare” comune, di innalzare il livello medio dello stare bene comune”.