Rotatoria di Via del Lido, Celentano: “Subito segnalatori acustici e nuova illuminazione”

LATINA – “Esprimo cordoglio, a nome dell’amministrazione comunale che rappresento, ai familiari della vittima dell’incidente stradale avvenuto in via del Lido. Non assisteremo inermi a questa scia di sangue”. Lo scrive in una nota la sindaca di Latina Matilde Celentano dopo l’incidente avvenuto nelle prime ore di sabato nel quale ha perso la vita il 38enne di Sermoneta Armando Mango.

La prima cittadina rende noto che “già all’indomani del precedente incidente costato la vita ad un centauro avevo dato mandato agli uffici affinché procedessero all’adozione di misure di prevenzione capaci di ridurre il rischio di incidenti in prossimità della rotatoria tra viale Pennacchi e via Nascosa”. Ma da più parti viene chiesta la demolizione della struttura in cemento armato rivestito di travertino contro cui si sono schiantate con esiti drammatici due auto e una moto. Tre le vittime. E altri incidenti gravi si sono verificati allo stesso incrocio stradale preceduto da un alto spartitraffico.

Celentano spiega che “prima di arrivare alla demolizione del muretto che delimita il centro della rotatoria, operazione che richiede una progettazione e una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, si è convenuto di installare degli avvisatori acustici prima della rotatoria e di predisporre una nuova illuminazione capace di far vedere la rotatoria come se fosse giorno. Infine, di concerto con la Polizia Stradale, si sta valutando di installare autovelox su viale Pennacchi, allo scopo di dissuadere dal procedere a velocità sostenuta, benché su quella strada vi sia il limite di 60 km orari”.