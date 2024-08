Sabaudia, un water con tanto di scarico sulla duna: sequestro e multa da 6mila euro

SABAUDIA – Un water con tanto di scarico e un box in compensato per contenerlo realizzati sulla duna sono stati scoperti e sequestrati dalla Guardia Costiera a Sabaudia, nel corso del consueto pattugliamento sul lungomare pontino. Erano a servizio di un’ attività commerciale annessa al noleggio di attrezzature da spiaggia, ma completamente abusivi. E’ scattata la denuncia per il titolare, per aver realizzato nell’area dunale un’ opera abusiva adibita a servizi igienici collegata alla rete fognaria comunale in assenza di alcun titolo autorizzativo ambientale da parte degli Enti competenti, per scarico diretto di acque reflue domestiche non autorizzato. Abusiva anche la struttura di 3 metri quadrati circa posta in Zona Protetta Speciale.

L’accertamento ha consentito – spiegano dalla Guardia Costiera – di constatare la fattispecie di inquinamento dovuta a scarico diretto di acque reflue domestiche non autorizzato, nonché di rilevare oltretutto un fenomeno di abuso urbanistico ed edilizio sulla duna considerata Zona Protetta Speciale. L’operazione di polizia portata a termine, originata da una dedicata attività investigativa svolta nelle funzioni delle competenti azioni di vigilanza e controllo sul territorio in materia ambientale dal personale della Guardia Costiera, incentrata sul contrasto delle attività

illecite di gestione dei rifiuti e di salvaguardia dell’ambiente, peraltro all’interno di un’area di particolare pregio ambientale ai sensi della Direttiva “Habitat”, ha consentito di operare il

sequestro penale della struttura e deferire all’Autorità Giudiziaria il trasgressore, comminando inoltre allo stesso una sanzione amministrativa che oscilla tra i da €6.000,00 e i €60.000,00 euro .