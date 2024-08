Sanità territoriale e Pnrr, la relazione della commissaria Cenciarelli alla Conferenza dei Sindaci

LATINA – Si è tenuta oggi, presso la sala consiliare del Comune di Latina, la quinta Conferenza dei sindaci per la sanità indetta dalla prima cittadina del capoluogo pontino Matilde Celentano, al centro del dibattito medicina del territorio e aggiornamento dei progetti finanziati con i fondi del Pnrr, richiesti proprio dai sindaci nel corso delle precedenti sedute dell’organismo. E’ stata la commissaria straordinaria della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli a relazionare ai rappresentanti istituzionali di 23 municipalità su 33 della provincia pontina, spiegando che il territorio della provincia pontina sarà interessato, parallelamente alla riconversione delle case della salute in case della comunità con nuovi servizi, dal potenziamento di nuove figure come l’infermiere di famiglia e dal potenziamento della telemedicina e della tele assistenza.

Presenti alla seduta anche Loreto Bevilacqua, direttore del dipartimento Tutela delle Fragilità, e Anna Di Lelio, che dirige il Dipartimento Salute mentale, Vincenzo Lucarini, direttore dei distretti LT1 e LT3, Giuseppina Carreca, a capo del distretto LT2, Giuseppe Ciarlo, direttore del distretto LT4, Paolo Fusco, direttore del distretto LT5, Francesca Romana De Angelis per l’Assistenza domiciliare integrata e Rsa, Valentino Coppola per le Professioni sanitarie-Dipartimenti non ospedalieri e Teresa Lorena Di Lenola, responsabile Centrale operativa territoriale.

Il punto al termine della seduta è stato fatto dalla sindaca Celentano: “La commissaria Cenciarelli ha relazionato su entrambi i punti, precisando che il tema della sanità territoriale rappresenta il punto di snodo per un’offerta in grado di attrarre risorse umane e soddisfare il bisogno di salute nelle nostre comunità. Altra sottolineatura, da parte della commissaria, condivisa dai sindaci presenti intervenuti successivamente, ha riguardato l’importanza della prevenzione, soprattutto nell’ambito dei disturbi comportamentali nell’infanzia”.

“In merito allo stato dell’arte dei progetti finanziati con i fondi del Pnrr – ha proseguito Celentano – la dottoressa Cenciarelli è entrata nel dettaglio di tutti quelli previsti nei cinque distretti socio sanitari in cui è suddiviso il territorio della provincia di Latina. Nel complesso si tratta di 15 case di comunità, quattro ospedali di comunità e quattro centrali operative territoriali, per un investimento di 33 milioni di euro. Per oltre un terzo delle case di comunità, la progettazione è stata già ultimata, le altre saranno completate entro la fine dell’anno, ed entro il 2025 saranno ultimati i lavori con collaudo previsto a dicembre 2025. Per quanto riguarda i progetti degli ospedali di comunità, due sono stati completati, altri due lo saranno in autunno. Anche per questa tipologia di struttura il collaudo delle opere è previsto per fine 2025, in linea con le milestone Pnrr fissato a giugno 2026 per tutti gli interventi. Le Centrali operative territoriali di Aprilia, Sezze, Gaeta e Minturno sono state tutte ultimate”.

“Al termine della relazione della dottoressa Cenciarelli – ha affermato la prima cittadina di Latina – molti sindaci hanno evidenziato problematiche locali, sopratutto in merito ai Pat, ma sempre nel rispetto di un’ottica più globale. E’ stato un confronto molto costruttivo per un obiettivo comune, qual è quello di una sanità che sappia soddisfare i bisogni di salute delle nostre comunità. E’ una sfida che possiamo vincere soltanto tutti insieme, Azienda sanitaria locale e sindaci”.

