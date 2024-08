“Lo skate park a Latina si farà nel Parco di Santa Rita, entro il 2025”

LATINA – Lo skate park a Latina si farà. Non più in parco Falcone e Borsellino, ma nel Parco di Santa Rita, in continuità tra precedente e nuova amministrazione. Un’idea datata quella di realizzarne uno, lanciata (dall’ex consigliera Pd Nicoletta Zuliani) quando ancora non esisteva quello che oggi è il laghetto di Parco San Marco. La grande fossa che poi ha accolto l’acqua, insieme a giunchi, ninfee e germani reali, allora aveva finito per diventare un brutto deposito della spazzatura. La proposta prevedeva di fare di quella conca una pista da skateboard per dare una casa ai tanti ragazzi che praticano questo sport oggi a pieno titolo disciplina olimpica. Non se ne fece nulla.

Più concreta, molto gradita agli appassionati, ma molto contestata da più parti, soprattutto per l’impatto acustico che avrebbe prodotto, è stata successivamente l’idea di realizzare la struttura ai Giardinetti sfruttando parte della vecchia pista dI pattinaggio. Non se ne è fatto nulla, ma il progetto non è stato mai accantonato e anzi rilanciato con l’idea del Parco di Santa Rita.

Ieri il punto è stato fatto in commissione trasparenza convocata dalla Presidente Floriana Coletta che ha ripercorso l’iter, illustrando anche con l’aiuto degli uffici, la storia, rivelando che c’è la copertura finanziaria, e che i tempi non sono lontanissimi. “Durante la commissione – spiega Floriana Coletta sono emerse anche idee e suggerimenti che potrebbero migliorare ulteriormente il progetto: l’installazione di una recinzione, l’allacciamento alle utenze, la creazione di servizi e un chiosco sono solo alcune delle possibilità da portare avanti per fornire ulteriori servizi all’intera comunità”.

“Un’iniziativa che risale al 2020 – ha voluto ricordare la presidente dell’organismo consiliare – , sviluppata dall’allora amministrazione Damiano Coletta fino al progetto esecutivo e che oggi in continuità amministrativa, sta portando avanti l’attuale amministrazione – scrive Coletta – . Il progetto dello Skate Park è nato su richiesta di tanti giovani della nostra città che cercavano uno spazio dedicato a questa attività. In commissione siamo riusciti a ricostruire tutti i passaggi che hanno portato al progetto esecutivo. La struttura era inizialmente prevista nel parco Falcone e Borsellino, ma è stato poi spostato al parco Santa Rita per superare alcune criticità acustiche e ambientali. Lo scorso anno il progetto è stato inserito nei fondi FESR dall’attuale amministrazione. Scongiurato il rischio di definanziamento, abbiamo appurato oggi in commissione che c’è una copertura finanziaria di 387mila euro che ci permetterà di portare avanti l’iniziativa. È fondamentale anche immaginare una gestione futura della struttura attraverso una gara. Secondo quanto riferito in commissione dalla dirigente Ayuso che ha seguito il progetto sin dall’inizio, lo Skate Park potrebbe diventare una realtà concreta entro il 2025 e i lavori dovrebbero durare 4-5 mesi”.

Coletta non ha voluto perdere l’occasione di ricordare che lo skate park “è solo uno degli esempi di come i progetti avviati dalla precedente amministrazione (sempre quella dell’immobilismo!) stiano proseguendo in continuità amministrativa, sempre con l’obiettivo di migliorare la nostra città”.

Un ringraziamento è stato rivolto infine, a ” tutte le associazioni che hanno presentato progetti pronti da inserire nei fondi FESR durante il periodo di commissariamento. La collaborazione di tutti è essenziale per il progresso della nostra comunità e per dare risposte concrete ai nostri cittadinə”.

Un anno dunque per avviare i lavori e pochi mesi per realizzare il progetto che oggi è più urgente ancora: ai ragazzi che si cimentano con lo skate è stata infatti sottratta l’area pedonale di Piazza del Popolo, che era divenuta nel tempo luogo di ritrovo per “lanciarsi” dagli scalini dell’Intendenza di Finanza. E poi chissà che non nasca qualche campione.