Skatepark al Parco Santa Rita, Mulè: “Progetto di Rigenerazione Urbana sostenuto dalla comunità” 

LATINA – “Il progetto skatepark all’interno del Parco Santa Rita, rappresenta un intervento strategico volto alla riqualificazione di un intero quadrante del parco e alla creazione di un nuovo polo di aggregazione dedicato ai giovani e agli appassionati di sport rotellistici. Questo progetto nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione e le associazioni di settore, prima fra tutte l’Associazione Città Sport e Cultura, presieduta da Stefano Pedrizzi, testimonianza concreta dell’applicazione del principio di sussidiarietà, che ha visto la cittadinanza attiva protagonista nel proporre e sostenere questa iniziativa”. Lo scrive in una nota la consigliera comunale di FdI Simona Mulè parlando di un “progetto di continuità amministrativa che però grazie alla visione lungimirante dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Celentano, vede concretezza perché inserito nella programmazione dei fondi regionali FESR (Fondi Europei di Sviluppo Regionale), raddoppiando così i fondi disponibili, che ora ammontano a 288.231,78 euro. Questo investimento – aggiunge consentirà non solo la realizzazione entro il 2025 di una struttura sportiva di alta qualità, tanto da vedere il parere favorevole della Federazione italiana sport rotellistica, propedeutico a futura omologazione dell’impianto per gare nazionali ed i internazionali, ma anche la valorizzazione dell’area verde circostante, in un’ottica di rigenerazione urbana che mira a migliorare la qualità della vita degli abitanti”.

Mulè fa notare come “il Parco Santa Rita, situato in una zona periferica ma con grandi potenzialità, sarà trasformato in un centro di aggregazione urbana di grande attrattiva. La riqualificazione dell’area ludica esistente, la creazione di nuovi percorsi pedonali e la riqualificazione del campetto da gioco all’aperto, insieme al nuovo skatepark, contribuiranno a rendere il parco un luogo sicuro e confortevole per i cittadini di tutte le età”. L’intervento infatti non si limiterà alla realizzazione dello skatepark, ma prevede una riqualificazione complessiva dell’area verde del Parco Santa Rita.

“L’Amministrazione Celentano – conclude Mulè – continua a dimostrarsi senza pregiudizi per i progetti meritevoli della passata Amministrazione; anzi in questo caso, si è prontamente attivata per impedire che l’impianto sportivo venisse definanzianto prevedendo ulteriori risorse”.