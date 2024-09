Al largo di Serapo di sera con il wind surf, salvato dalla Guardia Costiera

GAETA – In difficoltà in mezzo al mare, con il windsurf mentre sta facendo buio, un ragazzo è stato salvato dalla guardia costiera. L’allarme era scattato venerdì sera intorno alle 20:40 alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta con la segnalazione di una persona in difficoltà nelle acque al largo della famosa spiaggia di Serapo. Il surfista si trovava infatti a circa mezzo chilometro dalla riva dove è stato individuato e tratto in salvo. Con lui c’era un giovane che coraggiosamente si era tuffato in mare per prestare soccorso e lo aveva raggiunto a nuoto nonostante le condizioni difficili dovute alle scarse condizioni di luce e alla distanza.