Latina, Ciolfi: “La nuova metro leggera non passerà dall’Epitaffio, ma da Appia e Chiesuola”

LATINA – «Siamo alle solite: la maggioranza di centrodestra decide in riunioni carbonare nelle segrete stanze in merito ad opere strategiche per la città». Lo dichiara la capogruppo del M5S, Maria Grazia Ciolfi, dopo aver appreso dalla stampa dell’imminente approvazione in giunta del progetto che porterà alla realizzazione di un’infrastruttura di collegamento tra Latina e Latina Scalo. “Ancora una volta, veniamo a conoscenza di questioni di grande impatto per la comunità dai quotidiani e non nelle sedi preposte”, aggiunge la consigliera che critica metodo e merito: “Decine di sedute della commissione Trasporti per definire anche le virgole del nuovo Regolamento sul piano della sosta, com’è giusto che sia perché d’interesse pubblico, ma la presidente Censi non ha ritenuto di dedicare nemmeno uno slot della commissione su un’infrastruttura strategica come questa. E l’assessore ai Traporti Di Cocco si è guardato bene dal suggerire una convocazione sul tema».

Quanto al nuovo percorso previsto dal progetto: «L’“ex metro leggera” sarà costituita da un’infrastruttura percorsa da navette elettriche, così apprendiamo dalla stampa, e non passerà più su via Epitaffio, ma sull’Appia e la strada della Chiesuola, davanti alle casermette, fino a Borgo Piave. Evitando gli espropri sull’Epitaffio, l’opera sarà più sostenibile economicamente e più attrattiva rispetto all’utenza, così i tecnici avrebbero giustificato la modifica progettuale. C’è da chiedersi come possa essere più attrattiva un’infrastruttura che allunga non di poco il percorso rispetto a una soluzione che collega direttamente e anche più rapidamente Latina Scalo con Latina. Quanto tempo ci vorrà per raggiungere la stazione?».

La consigliera si chiede inoltre: «Che fine ha fatto il collegamento con la marina che da sempre rappresenta una criticità per il trasporto pubblico a Latina e previsto in origine nel progetto della

nuova infrastruttura?».