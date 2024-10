Gaeta, problema alle corde, paura per due arrampicatori sulla Montagna Spaccata

GAETA – Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Lazio è intervenuto nella tarda mattinata di domenica per una delicata operazione di soccorso presso la località Montagna Spaccata di Gaeta. Due arrampicatori sono rimasti bloccati in parete a causa di un problema nel recupero delle corde di calata. Immediatamente è stata attivata una squadra di terra che, raggiunta la zona, ha provveduto a risolvere la situazione. I tecnici del CNSAS Lazio, dopo averli raggiunti , hanno ripristinato la linea di calata e hanno accompagnato in sicurezza i due alpinisti fino alla base della parete. Al termine dell’operazione nessuno ha riportato ferite.