Il Latina Calcio 1932 pronto alla trasferta a Catania

LATINA – Il Latina si prepara alla trasferta di Catania in programma domani, domenica 27 ottobre, alle 15. Sarà l’11° giornata del campionato di LEGA PRO, la prima sotto la guida del nuovo tecnico Roberto Boscaglia dopo il complicato avvio di stagione che ha portato all’esonero di Pasquale Padalino.

Oggi la consueta conferenza stampa prepartita è stata tenuta dal direttore sportivo Matteo Patti che ha voluto cominciare proprio dall’esonero: “Ci sono stati confronti molto accesi e io per primo mi sono fatto un esame di coscienza. I problemi ci sono stati e per superarli dobbiamo solo guardarli in faccia. Padalino è quello che paga ma sappiamo che non era lui l’unico “problema”, se così vogliamo chiamarlo. Non abbiamo girato pagina con leggerezza, il passato è ancora presente in noi “, ha dichiarato.

Il nuovo tecnico ha firmato fino a giugno del 2025. “Sappiamo che dobbiamo conoscerci e piacerci e abbiamo trovato un punto d’incontro per questa stagione. Ci siamo fidanzati e speriamo che diventi un matrimonio duraturo e divertente “, ha aggiunto Patti.