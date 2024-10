Nasce a Latina l’Accademia Popolare di Lestrella Pop e Centro Anziani Nuova Latina

“Il progetto – spiegano i promotori – che si inserisce nella stessa linea di altre attività già promosse dalle due realtà, con l’obiettivo di portare cultura e socialità in periferia, creando spazi di incontro e condivisione. Accademia Popolare è un modo per continuare a coltivare il senso dello stare insieme, accorciare le distanze tra generazioni e offrire opportunità di crescita culturale per tutti, senza limiti di età o requisiti di studio”.